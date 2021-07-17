Маленькому одесситу с болезнью СМА сделали самый дорогой в мире укол

Одессит Дмитрий Свичинский, которому полгода назад поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия», получил спасительный и самый дорогой в мире укол Zolgensma.

Об этом сообщается на странице общественного движения «Дети, мы успеем» в Facebook.

«Момент, которого ждали и к которому стремились десятки тысяч неравнодушных украинцев по всему миру, наступил — Дима Свичинский получил заветный укол Zolgensma! Это стало возможным благодаря поддержке всех вас: волонтёров, журналистов, меценатов, бизнесменов и каждого, кто внёс вклад в этот общий невероятный результат!» — отмечается в сообщении.

Сейчас Дима с родителями находится в детской больнице в г.Сан-Антонио (США), где получил укол, и пройдёт двухмесячный курс реабилитации. Кстати, весь это курс стоит на $250 000 дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине.

«Хотим напомнить Министерству здравоохранения Украины о том, что в нашем государстве остаются еще десятки семей с больными СМА, которые нуждаются в вашем внимании и помощи! Призываем вас действовать!» — говорится в публикации.

В конце мая родители маленького одессита благодаря волонтёрам собрали 2 миллиона долларов на инъекцию, которая сможет вылечить его от спинальной мышечной атрофии (СМА).

Кстати. Спинальная мышечная атрофия (СМА) — это наследственная болезнь, приводит к прогрессирующей мышечной атрофии и слабости. Проявления могут быть разными — от малосимптомных форм у пациентов взрослого возраста до крайне тяжёлых заболеваний у новорожденных. До недавнего времени считалось, что СМА — неизлечима, но за последние годы в мире появилось три препарата, которые могут остановить болезнь.

Zolgensma — первый препарат генной терапии, который в 2019 году представила швейцарская фармкомпания Novartis. Он подходит для пациентов со всеми формами и типами СМА, которым на момент дозировки не исполнилось 2 года. Препарат вводится внутривенно, процесс занимает около часа. Это одноразовое лечение. Два других препарата надо принимать всю жизнь.

Как сообщала Одесса News, родители полуторагодовалой одесситки Евы Короленко, при обследовании которой врачи диагностировали СМА спасёт укол супердорогого препарата Zolgensma фармацевтической компании Novartis AG, который они выиграли в лотерею, организованную этой компанией.

Фото: Facebook

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