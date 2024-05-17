Полиция задержала одесситку, которая в прямом эфире спаивала 2-хлетнего ребёнка

Полицейские установили родственников двухлетней девочки, которую поили алкоголем и ругали в прямом эфире.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что видео с быстро распространившимся соцсетями инцидентом правоохранители обнаружили в интернете 16 мая, в день его съёмок. Полицейские оперативно установили личность и местонахождение женщины, которая была на видео с ребёнком.

Выяснилось, что это 23-летняя родная тётя девочки. Она объяснила, что демонстрацией употребления алкогольных напитков, «угощением» двухлетней племянницы пивом, бранью в её сторону она хотела привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту.

«Также полицейские разыскали и мать малыша. 26-летняя горожанка воспитывает ребёнка сама, в поле зрения полиции и социальных служб раньше не попадала. Женщина объяснила, что накануне произошедшего с сестрой инцидента привезла ей дочь и оставила на время ремонта в своей квартире», — говорится в сообщении.

Полицейские проинформировали о событии соответствующим государственным учреждениям и составляют необходимые акты об изъятии ребёнка, которого поместят в медицинское учреждение для осмотра.

До выяснения всех обстоятельств девочкой будет заниматься служба по делам детей Одесского городского совета, — говорится в сообщении.

Обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения.

После завершения проверки правоохранители представят правовую оценку действиям родственников девочки.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года ювенальными прокурорами Любашевской окружной прокуратуры житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорён судом к 13 годам заключения.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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