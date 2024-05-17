Ночью 17 мая в небе Одесской области проходил противовоздушный бой

В ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск – РФ несколько регионов Украины, в том числе, Одесскую область.

По информации Командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, к отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска ВС ВСУ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

«В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских «шахедов» в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!», — написал Олещук.

Одесса News информировала о дроновой атаке прошедшей ночью четырёх регионов страны-агрессора — Белгородской области, Новороссийска, Краснодарского края и оккупированного Крыма.

Инфографика: ВС ВСУ

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