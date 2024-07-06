Король Великобритании официально назначил Стармера премьер-министром

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Чарльза III в Букингемском дворце.

Об этом сообщает Sky News, пишет издание ГОРДОН.

Король также поручил Стармеру сформировать новое правительство.

После этого Стармер произнёс речь возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

«Наша страна решительно проголосовала за перемены, за национальное обновление и возвращение политики в сферу государственной службы», – заявил он.

По его словам, работа по внедрению изменений в стране начнётся немедленно. Он пообещал, что его партия «восстановит Британию» за счёт «богатства, созданного в каждом сообществе». Премьер озвучил обещания лейбористов, такие, как сокращение счетов за электроэнергию и обеспечение безопасности границ государства.

Несмотря на убедительную победу, пишет Politico, Стармер не очень известен в Британии. Издание называет его «слишком осторожным и слишком робким» политиком, противопоставляя предыдущему премьеру-лейбористу Тони Блэру, искусному оратору и шоумену. Стармер же не любит митинги и выглядит на них скованным, предпочитая личные встречи с избирателями. Один из стратегов Лейбористской партии говорил, что Стармер больше похож не на политика, а на «неопределившегося избирателя», который не доверяет ни одной из партий.

Киру Стармеру – 61 год. Он уроженец небольшого городка Окстед в графстве Суррей. Изучал право в университете Лидса, позже – в Оксфорде. С 1987 года работал юристом и специализировался на правах человека. Как пишет «BBC News Україна», он защищал приговорённых к смертной казни в странах Карибского бассейна и Африки. Стармер также говорил, что принимал участие в трибунале по бывшей Югославии, представляя интересы жертв сербской армии.

В 2008-м стал директором Публичной прокуратуры, главной уголовной прокуратуры Англии и Уэльса. Семь лет спустя, в 2015-м, Стармер впервые был избран в Палату общин. В парламенте входил в теневой (оппозиционный) кабинет предыдущего лидера лейбористов Джереми Корбина, где был теневым министром по делам Brexit (он, в частности, выступал за проведение повторного референдума о выходе Британии из ЕС; ожидается, что после его избрания отношения между королевством и Евросоюзом ждёт потепление). Politico иронизирует, что Стармер единственный раз блистал на митинге, когда активист обсыпал его блёстками.

В 2019-м лейбористы под руководством Корбина потерпели сокрушительное поражение на выборах, получив худший результат с 1935 года. Одной из причин поражения называлась неоднозначная репутация самого Корбина – избиратели считали его «угрозой нацбезопасности», с чем соглашались и некоторые члены фракции в Палате общин. Корбин, в частности, выступал за ядерное разоружение Великобритании и роспуск НАТО, высказывал симпатии режиму венесуэльского авторитарного лидера Уго Чавеса (а после российского полномасштабного вторжения выступал против западной помощи Украине). На этом фоне Стармер выиграл партийные выборы и в 2020-м стал лидером лейбористов.

Как пишет Politico, новый председатель партии потратил четыре года, пытаясь доказать избирателям, что в вопросах национальной безопасности он полная противоположность Корбину. В течение четырёх лет, в том числе двух после вторжения РФ в Украину, лейбористы поддерживали все инициативы правящей Консервативной партии, касающиеся укрепления обороноспособности или поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Так, вскоре после того, как Великобритания объявила о намерении передать Украине танки Challanger, Стармер заявил: «Мы все поддерживаем роль Соединённого Королевства в обеспечении Украины всем необходимым для защиты оружием и технологиями. Это единственный путь, чтобы убедиться, что Путин потерпит поражение». А после окончания войны, говорил он, «Путин и все его приспешники должны предстать перед лицом правосудия в Гааге».

И хотя после победы на выборах Стармер обещал сторонникам, что изменения во всех сферах начнутся немедленно, поддержки Украины и сотрудничества в области безопасности с союзниками по НАТО это, скорее всего, не коснется, отмечает RFE. В конце июня лидер лейбористов в интервью Guardian подтвердил, что новое правительство намерено выполнять соглашение о безопасности с Украиной, тратя не меньше £3 млрд в год на военную помощь Киеву, а на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне будет просить союзников усилить оборонную помощь Украине, защищающейся от российской агрессии.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством», – написал Зеленский.

Он поблагодарил Стармера за заверение, что «поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной».

«Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией», – пояснил Президент Украины.

Одесса News информировала, что предыдущий Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что принимает на себя ответственность за катастрофическое поражение Консервативной партии на выборах.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy