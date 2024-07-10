Два человека погибли от ракетных ударов по припортовой инфраструктуре Одесщины

Ночью 10 июля вооружённые силы России нанесли ракетные удары по объектам припортовой инфраструктуры Одесщины.

В результате атаки погиб 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта, ещё один сотрудник порта получил ранения, он госпитализирован, — информирует Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданское морское судно (под флагом Камеруна).

Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Прокуроры и следователи СБУ принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершённых российскими военнослужащими.

Одесса News информировала, что в ночь на 10 июля противник атаковал Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М» и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области РФ.

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