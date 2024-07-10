Группа молодчиков фабриковала в Одессе фиктивные справки о состоянии здоровья

В Одесской области правоохранители разоблачили группу молодых людей, которые обеспечивали военнообязанных документами о непригодности к службе.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что свои услуги злоумышленники оценивали от 5,8 до 7 тысяч долларов. За совершённое им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи установили, что 21-летний житель Одессы решил зарабатывать на «уклонистах», способствуя их незаконной переправке через государственную границу Украины путём изготовления поддельных выводов военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

«Для реализации преступного плана молодой человек привлёк двух знакомых в возрасте 20-ти и 21-го года. Сообщники имели чёткие роли: организатор с младшим товарищем подыскивали «клиентов», а третий выступал в роли гаранта, представляясь должностным лицом одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки и консультируя по чётким правилам поведения при незаконном пересечении государственной границы Украины, хотя на самом деле никакого отношения к ТЦК и СП не имел», — говорится в сообщении.

В ходе дальнейших следственно-оперативных действий полицейские задокументировали, как организатор за 5800 долларов от «клиента» передал ему фиктивную справку ВВК, согласно которой тот считался непригодным к военной службе по болезням сердца.

Часть полученных противоправным способом средств злоумышленник потратил на покупку мобильного телефона и наушников.

Позже молодые люди договорились с ещё одним желающим покинуть страну мужчиной об организации пересечения госграницы непосредственно им и ещё девятью его знакомыми. Эти услуги организатор оценил в 70 тысяч долларов. После получения этих денег полицейские задержали всех трёх участников группировки. Деньги и другие вещи стражи порядка изъяли в качестве вещественных доказательств противоправной деятельности.

Фигурантам о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины путём предоставления средств, по корыстным мотивам, совершённым в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц. А организатору ещё и подозрение в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года одесские полицейские задержали двух врачей за вымогательство и получение неправомерной выгоды — 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, работающий в том же отделении врачом-ординатором.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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