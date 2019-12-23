Шпана, держись: Одесса получила новые авто для полиции

В Одессе прошла торжественная церемония вручения ключей от новых машин ответственным сотрудникам Главного управления Национальной полиции в Одесской области, полученных в рамках реализации программы по обеспечению правоохранителей специальной техникой и оборудованием.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в 2019 году в рамках городской целевой программы «Безопасный город Одесса» приобретены три 8-местных микроавтобуса Renault Traffic (один из них — для спецподразделения КОРД) и один 18-местный микроавтобус Ford Transit.

Руководитель Главного управления Национальной полиции Олег Бех подчеркнул, что автотранспорт позволит более оперативно реагировать на вызовы граждан.

«Мы завершили процесс укомплектования дежурных частей Одессы, которые сегодня получили для следственно-оперативных групп действительно комфортный транспорт, что позволит быстро выполнять важные задания», — отметил Олег Бех.

В целом материально-техническая база Национальной полиции Одесского региона пополнилась 15-ю новыми автомобилями, 17-ю нагрудными видеокамерами, тремя квадрокоптерами, компьютерным оборудованием и техникой специального назначения.

В церемонии также принял участие мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»