В Одессе под колёса грузовика попали два пешехода

2 декабря в Одессе на проспекте Добровольского под колёсами грузовика оказались два пешехода — мужчина и пожилая женщина.

Об этом сообщает Суворовский отдел полиции в Одессе.

«По предварительным данным следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий, 58-летний водитель тягача не заметил людей, которые переходили дорогу, когда на зелёный сигнал светофора поворачивал на проспект Добровольского с улицы Академика Заболотного», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 76-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчину госпитализировали с повреждениями.

Полицейские на месте аварии устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото и видео: Нацполиция