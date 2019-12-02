Казарка со спутниковым датчиком прилетела в Одессу, преодолев за 10 часов 1000 км

Резкое изменение погоды заставило многих птиц перемещаться в южные края.

Как пишет на своей странице в Facebook одесский эколог Иван Русев, «вот и казарок краснозобых с белолобыми гусями также заставило мигрировать в Причерноморье».



Иван Русев сообщает о природоохранном проекте Европейского союза «LIFE» — «Сохранение краснозобой казарки на глобальном пролётном пути», который выполняет Болгарское общество охраны птиц с партнёрами — НПП «Тузловские лиманы» и экологической организацией «Возрождение природного наследия».

Все замеченные спутниковыми датчиками казарки жили в Ростовской области, — пишет эколог.

«И вот, с резким изменением погоды, одна из казарок с датчиком, которую зовут Эмилия, пролетела за 10 часов более 1000 км. Она стартовала с водохранилища «Веселовское» на Дону, пролетела над Одессой в районе посёлка Таирова, пролетела над Нижнеднестровским национальным природным парком на Днестре, над заповедной Тарутинской степью и «приводнилась» на озере Лунг в Румынии.. Это недалеко от украинского г. Измаил. Сейчас она живёт в зоне этого озера».

Мониторинг казарки в НПП «Тузловские лиманы» сейчас показал, что у нас их очень мало — всего 12 особей. «Возможно, они сейчас держатся на других участках Украинского Причерноморья, о чём скоро станет известно по результатам мониторинга наших коллег, а также в Румынии, где держится несколько тысяч этих редких птиц мира», — отмечает Русев..

Вслед за Эмилией над Одессой через несколько дней пролетел Алекса и полетел на Молдову, но остановился в Румынии. А вот третья казарка со спутниковым датчиком — Сергей, пролетела над Чёрным морем в 150 км от Одессы, затем пересекла Дунайский биосферный заповедник и осела также в Румынии. В НПП «Тузловские лиманы» сейчас казарок очень мало, всего насчитали 12 птиц. А в украинском Причерноморье их сейчас около 2 тысяч.



Кстати. Краснозобая казарка — редкая птица планеты, занесена в Красную книгу Украины и Международного союза охраны природы. Она гнездится исключительно в тундре (Россия), но осенью на зимовку обязательно летит через Казахстан в украинское Причерноморье, Румынию и Болгарию, а весной — обратно в тундру.

Фото: Facebook