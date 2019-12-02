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Одесская королева шашек победила в Израиле

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Международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко завоевала вторую золотую медаль на Чемпионате Европы по стоклеточным шашкам в израильском городе Нетания.

Об этом написала на своей странице в Facebook сама Виктория.

Таких наград спортсменка удостоилась после победы в программе быстрых шашек (рапид) и в программе блиц.

Всего на счету одесситки в этом чемпионате шесть побед и три ничьи, что и обеспечило ей золотую медаль континентального первенства с солидным отрывом от серебряного и бронзового призёров турнира — Елены Чесноковой из Латвии и Матрёны Ноговицыной из России (15 очков против 12 у каждой).

Фото: Facebook

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