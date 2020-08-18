Одесская королева шашек успешно выступила на престижном Кубке Наций

16 августа завершился престижный турнир — Кубок Наций по международным шашкам (шашки-100), который в этом году проходил в онлайн-режиме.

Как сообщает официальный сайт города, Одессу в составе сборной команды Украины по шашкам представила воспитанница Георгия Подставкина, титулованная шашистка Виктория Мотричко.



В групповом этапе сборная Украины по шашкам заняла второе место, что позволило ей квалифицироваться сразу в полуфинал, минуя четвертьфинальную стадию. Однако в поединках за выход в финал украинки уступили представительницам Беларуси, несмотря на то, что Виктория Мотричко не разу не проиграла топ-шашистке Ольге Федорович (две ничьи).

По итогам турнира сборная команда Украины по шашкам заняла почётное 3 место.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года одесский гроссмейстер Виктория Мотричко заняла первое место на проведённом в онлайн-режиме XII Международном турнире по шашкам памяти Марата Геллера.