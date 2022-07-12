Одесская королева шашек защитила свой титул на чемпионате мира в Риге

Одесситка Виктория Мотричко завоевала золотую медаль чемпионата мира по международным шашкам (шашки-100) в Риге (Латвия).

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

«Очень рада, что у меня всё хорошо получилось! Много эмоций. Это общий успех Украины, федерации шашек, моих тренеров, моей семьи, моих поклонников! Слава Украине! Победа за нами!», — сказала одесская королева шашек нашему корреспонденту.

Виктория сказала, что в турнире по блицу (молниеносная игра) принимали участие 26 шашисток и она стала сильнейшей, одержав восемь побед в одиннадцати противостояниях при трёх ничьих.

«Я набрала 19 очков — на два больше, чем у латвийки Елены Чесноковой и на три, чем у главной моей конкурентки — польки Наталии Садовской», — поделилась гордостью за победу Виктория, сказав, что золотую медаль чемпионата мира она посвятила родной Украине.

Виктория Мотричко продолжает возглавлять мировой рейтинг в блице.

В Риге нашу землячку поддерживали муж Владислав и дочь Николь, а также маленький Габриэль, который родился в январе этого года.

Фото: Виктория Мотричко /Facebook

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