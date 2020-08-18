Мининфраструктуры готовит Одесский порт к государственно-частному партнёрству

В Министерстве инфраструктуры работают над проектами государственно-частного партнёрства по развитию ряда портов в Украине, в том числе Одесского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, сейчас готовятся проекты по развитию пассажирского комплекса Одесского порта, паромной переправы и контейнерного терминала порта «Черноморск», а также Бердянского морского торгового порта.

«Мы внедряем и готовы в дальнейшем внедрять перспективные проекты государственно-частного партнёрства в морских портах Украины, ведь это не только новые инвестиции в развитие портов и их инфраструктуру, но и улучшение и рост всей отрасли», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития возможность предоставления помощи в подготовке предварительного ТЭО по проекту развития пассажирского комплекса Одесского порта и других потенциальных проектов.

Отмечается, что по инициативе ЕБРР для анализа институциональной способности Мининфраструктуры готовить и сопровождать проекты концессий и государственно-частного партнёрства, будут привлечены консультанты компании Ankura, которые будут проводить анализ текущих планов по их подготовке и роли каждого из участников, организационной и функциональной структуры, размера необходимых финансовых ресурсов и т.д.

В результате такого исследования будут сформированы рекомендации для ведомства, как лучше всего организовать эффективную и быструю подготовку качественных проектов государственно-частного партнёрства.

Как сообщала Одесса News, Черноморский порт объявлен следующим концессионным проектом после официальной передачи в концессию Херсонского морского торгового порта, которая произошла 26 июня в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского.