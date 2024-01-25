Расширен перечень цифровых услуг для моряков

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины расширило перечень цифровых услуг для моряков.

Одна из таких услуг – онлайн-сервис электронной очереди для моряков, благодаря которому можно записаться и получить любую услугу Администрации судоходства в Одессе или в Киеве, — информирует в Facebook Министерство.

Сервис синхронизирован с приложением Дія и верифицирует личность через Дія. Підпис.

Алгоритм следующий: моряку необходимо перейти по ссылке: Одесса — https://marad.gov.ua/ru/e-cherga/odesa, затем подтвердить личность с Дія. Підпис, выбрать услугу и время, получить талон.

Дія. Підпис – это защищённая цифровая подпись, никто не может воспользоваться сервисом вместо самого моряка или его доверенного лица, чтобы получить место в очереди. Таким образом, сервис обезопасит от случаев «передачи» талонов третьим лицам.

Также система позволяет отслеживать, кто именно и сколько раз записался в очередь. Особенно это касается выдачи удостоверений личности моряка – эта услуга предоставляется исключительно в личном присутствии.

Интеграция электронной очереди для моряков с Дія является частью системной реформы дипломирования, цель которой адаптировать процедуру дипломирования к международным стандартам, нивелировать коррупционную составляющую и сделать максимально понятной, прозрачной и эффективной.

Сейчас на портале Дія морякам доступно три услуги. За 5 месяцев работы онлайн-сервисом воспользовалось более 10 тысяч человек, для них изготовили более 11 300 квалификационных документов.

Одесса News информировала, что с октября 2023 года украинские моряки доступно и без лишних проблем млгут получать Послужную книжку моряка (ПКМ).

Инфографика: Мининфраструктуры

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