30-летний флагман ВМФ Украины справился со стрельбами в Чёрном море

Флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный» вышел в Чёрное море для выполнения ряда учебно-боевых задач.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.



«Экипажу поставлены задачи выполнить практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожить условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-ти миллиметровой установки — АК-630, с которыми личный состав успешно справился. Впервые за несколько лет корабль провёл стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые «облака» для отклонения от курса наведённых на корабль ракет», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже не впервые украинские военные моряки зафиксировали нарушения морского права и присутствие Черноморского флота РФ в оккупированных и стратегически важных морских участках. Кроме военных разведывательных кораблей в районе Голицынских газовых месторождений, команда флагмана наблюдала, как российский танкер, который двигался из оккупированных морских районов, спустил российский триколор, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.

Как сообщала Одесса News со ссылкой на Госпогранслужбу, над Одесским месторождением газоконденсатов был поднят российский флаг.