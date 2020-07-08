В акватории Чёрного моря украинские корабли тренировались отбивать атаку

Корабельно-катерный состав ВМС ВСУ совместно с подразделениями морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных Сил ВСУ в течение пяти дней участвовали в сборе-походе по отработке элементов боевой подготовки и слаженности подразделений разнородных сил ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ в Facebook.

«В течение 5 суток в акватории Чёрного моря был проведён сбор-поход кораблей, катеров и судов национального флота с целью отработки элементов боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрации их присутствия в Черноморском регионе. Кроме корабельно-катерного состава, в мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личным составом участников похода был отработан ряд тактических упражнений, среди которых — высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведение минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и т.д. В завершение, вблизи Одесской области, военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, которое потерпело крушение.

В пресс-службе отметили, что основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в этом году были сведены во флотилию ВМС ВСУ, а управление силами осуществлялось из корабельного пункта управления. В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО флотилия и в дальнейшем будет работать относительно приобретения способностей по подготовке корабельного состава.

Как сообщала Одесса News, вице-адмирал, первый заместитель командующего ВМС Вооружённых сил Украины Андрей Тарасов заявил, что «у десантников России нет шансов взять Одессу».

Фото: Facebook