В одесском порту пришвартовались четыре корабля НАТО

29 октября в Одесский морской порт вошли минные тральщики из четырёх стран НАТО.

Об этом сообщила «Пушкинская».

«Около 11:30 в порт зашёл последний корабль. Сейчас испанский ESPS «Sella», румынский «Ros Lupu Dinescu», болгарский BGS «Shkval» и итальянский ITS «Numana» стоят у 18-го причала. Они пробудут в Одессе до 4 ноября!, — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли НАТО прибыли к Одесскому порту ещё около 9 утра, но войти в порт не могли из-за сильного тумана. У 20-го причала сейчас стоит флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный».

Как сообщала Одесса News, в Одессу приедут Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: Пушкинская