В Одессе на прошлой неделе родились 176 малышей

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 176 новорожденных.

Как сообщает официальный сайт города, за неделю население Одессы пополнили три пары близнецов.

«Количественное превосходство на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 90. Также за неделю увидели свет 86 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где появился на свет 61 младенец.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №4 и №7. Работу роддома №5, где в настоящее время проводятся ежегодная дезинфекция и косметический ремонт, планируется возобновить 4 ноября.