Жизнь продолжается: в Одессе родились 109 малышей за неделю

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 109 маленьких украинцев, что на десять детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что прошлая неделя выдалась богатой на рождение близнецов – население Одессы пополнили пять двоен.

«Новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали количественное превосходство с минимальным перевесом – на свет появились 55 маленьких одесситок и 54 юных одессита», — говорится в сообщении.

На первом месте по числу родившихся детей за неделю находится городской роддом №1, где увидели свет 29 младенцев.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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