Мэр Одессы поздравил семью первого в этом году новорожденного одессита

В Одессе есть традиция – приветствовать новорожденного, появившегося на свет первым в новом году. В этом году мальчик Марк, который родился в 000.15 1 января в роддоме №1 сразу после воздушной тревоги.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Мама Юлия — оператор связи в воинской части. Она вернулась в Одессу из Херсонской области, где находилась вместе с частью до конца ноября. Сейчас мама и младенец чувствуют себя хорошо. Всего 1 января в Одессе родилось 9 детей — 7 мальчиков и 2 девочки. И я искренне желаю им расти здоровыми и счастливыми в свободной и мирной Украине», — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Всего за 2022 год в городских роддомах родился 6771 ребёнок, что значительно меньше чем в 2021 году (10102 ребёнка). Такая ситуация связана с военной агрессией России, что заставило многих жителей Одессы, в том числе и беременных, покинуть Украину.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 138 малышей.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod