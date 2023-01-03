Генштаб ВСУ подтвердил удар по врагу в Макеевке — сотни погибших

Генштаб Вооружённых сил Украины подтвердил удар, нанесённый по оккупантам в последний день 2022 года.

Как информирует Генштаб, «31 декабря в районе сосредоточения в населённом пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются».

На следующий день управление стратегических коммуникаций ВСУ писало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате «неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте» уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ-19 в Макеевке, ещё около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS.

По версии боевиков «ДНР», озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило «активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов». Боевики утверждают, что ВСУ с помощью разведывательного комплекса Echelon «выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов», после чего нанесли удар.

Также Генштабом сообщается, что в течение суток украинская боевая авиация нанесла 15 ударов по российским военным целям на территории Украины.

«Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и пять – по позициям его зенитных ракетных комплексов», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 1 января в результате боевой работы противовоздушная оборона Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожила 45 ударных беспилотных летательных аппаратов.

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