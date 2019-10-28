РФ не может отдать захваченные украинские катера из-за техсостояния

Адвокат освобождённых украинских военных моряков Николай Полозов считает, что пока Россия не может вернуть захваченные в ноябре 2018 года украинские корабли по причине их плохого технического состояния.

Об этом рассказал Полозов, сообщает Крым.Реалии.

«До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема — это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят в такое состояние, чтобы они могли быть на плаву и мы надеемся, что к концу года их точно передадут», — отметил Полозов.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о переговорах с РФ о возвращении захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских кораблей «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» в ближайшее время. При этом министр предположил, что на кораблях может уже не оказаться следов от выстрелов российских силовиков, которые вели по ним огонь.

25 мая суд в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину. Срок исполнения решения истёк 25 июня.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. На Родину вернулись 11 незаконно осуждённых украинцев и все моряки.