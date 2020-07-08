1-2 августа готовится самый яркий фестиваль года — «Хочу в Одессу»

1-2 августа масштабный фестиваль «Хочу в Одессу» ждёт гостей.

В рамках фестиваля планируется проведение таких ивентов:

1-2 августа — национальный конкурс красоты «Мисс Туризм Украина 2020». 2 августа в 19:00 — финал конкурса красоты в Летнем театре Городского сада.

С 1 по 29 августа с 10:00 до 22:00 в пляжной зоне между 13-й и 14-й станциями Большого Фонтана (между 11-м и 12-м траверсами) будет проходить фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце».

1 августа с 11:00 до 12:30 состоится праздник «Самый Одесский зоопарк».

Автовыставка OdessaJapCamp2020 запланирована на 1 августа с 16:00 до 22:00 место проведения — площадь возле памятника Дюку де Ришелье.

1 августа с 19:00 до 21:00 в Летнем театре (Городской сад) пройдёт фестиваль популярной музыки «Pop Fusion Fest».

Рэп-фестиваль в парке им. Т. Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка») состоится 1 августа с 19:00 до 22:00.

Праздник «Украинский дворик», подготовленный КУ «Одесский зоопарк», пройдёт 2 августа с 11:00 до 12:30.

Фестиваль духовых оркестров запланирован на 2 августа с 17:00 до 20:00. Традиционно он пройдёт на площади возле памятника Дюку де Ришелье.