Смиряться не будем: активисты в Одессе сносят препятствия на пути к морю

8 июля молодые люди спортивного телосложения в знак протеста против застройки одесского побережья, снесли шлагбаумы, закрывающие проезд к морю на 13-й станции Большого Фонтана и возле ресторана «Три барашка» (бывший «Хуторок») на Ланжероне.

Об этом сообщает Телеграм-канал общественной организации «Спільна мета».

«На 13 и станции силами самообороны Большого Фонтана был демонтирован противоправный шлагбаум на дороге общего пользования возле ресторана «Рыба». Наша организация не разделяет оптимизма, связанного с этим событием, ведь подобные методы решения проблем не порождают положительных правовых последствий как для участников акции, так и для решения проблемы по сути, о чём мы не раз официально заявляли», — заявили общественники.

Однако, критикуя содеянное, члены ОО «Спільна мета» считают это адекватной реакцией обеспечения справедливости на неспособность властей решить проблему в правовой плоскости.

Как передаёт одесское издание «Пушкинская», снос шлагбаумов происходил под контролем народного депутата Украины, «слуги народа» Артёма Дмитрука, который устраивал показательный демонтаж этого же поста во время предвыборной компании в августе прошлого года.

«Первым пострадали шлагбаум и будка управляющего им человека на 13-й Фонтана: при помощи кувалд молодчики сбили указанный барьер и опоры, на которых он был установлен, а потом переключились на сам МАФ. Последний раскачали, разбили его стекло и перевернули. То же произошло и с будкой, шлагбаумом и дорожным знаком на Ланжероне», — говорится в сообщении.

Свои действия нардеп объяснил тем, что платный проезд к морю незаконен.

Ответственность за погром взял на сеья руководитель общественной организации «На благо родины» Каджик Бабаджанян.

Кстати. До Дмитрука со шлагбаумами боролись другие политики — Дарт Вейдер в 2012 году, Михаил Саакашвили в 2016 году. Каждый раз шлагбаум снова возвращался на место.

По заявлению ОО «Спільна мета» следующим шагом активистов будет борьба за увольнение с должности руководителя КП Одестранспарксервис» Евгения Тябуса, которому принадлежат снесённые шлагбаумы.

«Следующим шагом станет демонтаж с должности КП «Одестранспарксервис» Тябуса, который подставил ФЛП (физические лица-предприниматели, — ред.) под кувалда общественной ярости!», — сказано в заявлении «Спільної мети».

Ещё в июне 2019 года суд удовлетворил иск одессита Игоря Француза к КП «Одестранспарксервис» и предпринимателю Оксане Степанюк, которая управляет парковкой на 13-й станции Большого Фонтана, собирая деньги с водителей, съезжающих к морю в этом месте.

Суд признал незаконными действия «Одестранспарксервиса» по ограничению свободного и бесплатного проезда транспортных средств, обязала КП и предпринимателя не препятствовать проезду и демонтировать контрольно-пропускной терминал со шлагбаумом.

Степанюк обжаловала это решение в апелляции. Любопытно, что первое заседание по рассмотрению жалобы назначили в феврале, затем перенесли на май, после чего сместили дату на октябрь 2020 года, дав возможность владелице шлагбаума собирать деньги весь пляжный сезон.

Как сообщала Одесса News, 3 июля в районе 13 ст. Б.Фонтана состоялась акция протеста против произвола властей и коммерческих структур в отношении застройки одесского побережья, организованная ОО «Спільна мета».



Фото: Спільна мета», Пушкинская, Думская

Видео: Пушкинская