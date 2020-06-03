Одесские рыбаки поехали в Киев митинговать

Представители рыбопромышленных предприятий Одесской области приняли участие 2 июня в акции протеста против коррупции, организованную работниками отрасли Украины под Кабинетом Министров.

Как сообщает Укринформ.

Участники акции встретились с в.и.о. председателя Госрыбагентства Олегом Баздугановым, но во время встречи вопрос коррупции не поднимался.

«Представители предприятий рыбодобывающей отрасли говорили о другой проблематике сегодня. Это касалось режима рыболовства на текущий год, также это касалось мониторинга судов с помощью GSM-трекеров. На эти вопросы они получили исчерпывающий ответ председателя Госрыбагентства, в том числе в личных разговорах после встречи. Вопросы относительно коррупции — они вообще не поднимались. Эти вопросы даже не озвучивались. То, что анонсировалось, – это обычная информационная манипуляция, иначе назвать мы не можем», — сказал представитель пресс-службы Госрыбагентства.

По его словам, с 2014 года часть судов, осуществляющих промысел водных биоресурсов в исключительных морских экономических зонах других государств, были переданы в аренду, что привело к сокращению вылова в океане на 85%. Кроме того, значительные убытки отрасли нанесла временная оккупация части территории Украины, в связи с чем утрачено почти 90% рыбных биоресурсов.

«Однако в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, общий вылов водных биоресурсов вырос с 88,6 тыс. тонн до 97,1 тыс. тонн. Так же улучшились показатели Северного промысла в 2019 году по сравнению с 2018 — с 15,1 тыс. тонн до 22,4 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне добыча водных биоресурсов выросла с 29,9 тыс. тонн до 30, 2 тыс. тонн. А во внутренних водоёмах — с 43,6 тыс. тонн до 44,5 тыс. тонн», — отметил представитель пресс-службы.

Он напомнил, что в ведомстве регулярно проводят зарыбление водоёмов, а также вводят ограничения на промышленный вылов там, где это необходимо для восстановления водных биоресурсов. Кроме того, уже в ближайшее время должен выйти приказ об утверждении режима рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины в 2020 году и это должно существенно изменить ситуацию к лучшему.

Рыбаки Одесчины, собираясь в Киев, были возмущены невиданной по масштабам коррупцией в Госрыбагентстве, и полной профнепригодностью руководителей рыбного ведомства. По их словам, это уничтожает отечественную рыбную отрасль, а поборы инспекторов рыбоохраны довели их до нищеты.

Рыбаки утверждают, что незаконный вылов превысил официальный и сегодня составляет 90-100 тысяч тонн. Ежедневно на отечественных водоёмах незаконно вылавливается более 400 тонн. По мнению протестующих, теневой рыбный рынок составляет 4-5 млрд. грн. Кроме того, 85% рыбного прилавка сегодня занимает импортная продукция, что грозит отечественной продуктовой безопасности, а также уничтожает рыбохозяйственную отрасль».

Рыбаки пообещали, если их требования не будут услышаны, они перекроют движение лодками и баркасами в центре столицы.

Как сообщала Одесса News, представители ряда рыбодобывающих предприятий Измаильского, Килийского, Белгород-Днестровского и Татарбунарского районов Одесской области вышли в марте на акцию протеста против коррупции в рыбной отрасли.