Полиция задержала 10 участников погрома на «7-м километре»

2 июня полицейские, прибывшие на одесский промтоварный рынок «7-й километр», где имел место погром магазина по продаже тканей, задержали 10 подозреваемых.

Сейчас событие квалифицировано по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство, отмечается на сайте МВД Украины.

Полиция продолжает устанавливать и привлекать к ответственности всех участников преступления.



Администрация рынка обнародовала заявление, в котором обратилась ко всем предпринимателям решать проблемы мирным путём.

«2 июня на территории Промтоварного рынка «7 километр» между предпринимателями торговых объектов, расположенных по соседству, произошёл резонансный конфликт на бытовой почве, который привёл к ЧП с пострадавшими. Администрация ООО «ПРОМРЫНОК» обращается ко всем предпринимателям и призывает разрешать конфликтные ситуации любого происхождения исключительно мирным путём. Со своей стороны, мы готовы оказывать всяческую поддержку в решении спорных вопросов в сугубо правовом поле. Такие происшествия — к счастью, редкие — негативно отражаются на репутации рынка и дестабилизируют его работу. Призываем предпринимателей быть взаимовежливыми и благоразумными, уважать друг друга, ведь все мы объединены одним делом и одной территорией торговли», — говорится в заявлении.

Как сообщала Одесса News, утром 2 июня на промтоварном рынке «7 километр» неизвестные лица в масках зашли в магазин тканей, учинили погром со стрельбой, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах. Для установления места нахождения и задержания этих лиц в действие был введён оперативный план «Перехват». В результате стрельбы ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницу.

Видео: Нацполиция