В Гренландии сел на мель круизный лайнер с двумя сотнями людей на борту

На востоке Гренландии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находились 206 пассажиров.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что круизное судно класса люкс Ocean Explorer село на мель в национальном парке примерно в 1400 км к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука. Пассажиры не пострадали.

«В этой конкретной ситуации мы не видим непосредственной угрозы жизни людей или окружающей среде», — сказал руководитель операций Объединённого арктического командования (JAC) Брайан Дженсен. В JAC заявили, что инспекционное судно сможет добраться до лайнера не раньше, чем в пятницу утром.

Арктическое командование попросило круизный лайнер, находящийся ближе к Ocean Explorer, оставаться в этом районе, чтобы оказать помощь при изменении ситуации.

По данным командования, недавний прилив не освободил судно и оно всё ещё находится на мели, неспособное самостоятельно сдвинуться с места.

Как сообщала Одесса News, в шотландском Эдинбурге (Великобритания) украинских беженцев из-за нехватки жилья расселяли на пришвартованном там круизном лайнере MS Victori.

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