Виктор Ляшко: После 22 июня карантин в Украине могут продлить

Карантин в Украине может быть продлён и после 22 июня.

Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас он (карантин — ред.) будет длиться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию», — сказал Ляшко.

По его мнению, если ситуация с заболеваемостью будет на таком же уровне, то карантин будет адаптивным, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населённого пункта.

Ляшко добавил, что всё будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая до 22 июня.