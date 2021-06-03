Шок: В Одессе пациента с инвалидностью засосало в аппарат МРТ

2 июня в Одессе, в частной клинике на улице Космонавтов, 10, произошло ЧП.

Во время прохождения процедуры МРТ пострадала пациентка с инвалидностью – её буквально засосало в аппарат.

Эту информацию ТСН.ua подтвердили в клинике.

“Причиной этого относительно трагического инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождало пациента на проведение томографии. Перед процедурой был проведён инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, они расписались. В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. Но женщина, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры.



Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф и подкатить его ближе к пациенту, чтобы потом переместить его на кресло — это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля“, — рассказал юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачёв.

Пострадала пациентка, которая находилась в коляске, и медработница центра. Травмированную пациентку доставили в медучреждение с телесными повреждениями.

По словам адвоката, клиника показала правоохранителям подписанный инструктаж с подписями клиентов и описанием ситуации.

В своём заявлении пострадавшая приносит извинения, что нарушила технику безопасности, и переживала за судьбу аппарата МРТ, поскольку в результате произошедшего томограф стоимостью более 100 тысяч долларов вышел из строя. Убытки клиника пока ещё не подсчитала.

Фото: ХYODESSA

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