В Одессе на «7-м километре» стреляли, двое раненых

2 июня два человека получили ранения в результате стрельбы на промтоварном рынке «7-й километр» в Одессе. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом информирует полиция Одесской области в Facebook.

«Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и совершили несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин», — говорится в сообщении.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринкуВнаслідок події поранення отримали двоє людей. Їх доставлено до лікарні.Попередньо встановлено, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Самі ж правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали геть.Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні. Gepostet von Поліція Одеської області am Dienstag, 2. Juni 2020

Отмечается, что раненым оказана медицинская помощь.

Сами же правонарушители в автомобиле скрылись с места происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему.

Как сообщает Одесса News, полицейские проводят расследование по факту выявленных в конце мая в Малиновском районе Одессы человеческих останков.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области