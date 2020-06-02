За последние сутки в Одесской области 10 новых заболеваний, в т.ч. 8 — у одесситов

На утро 2 июня, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, в Одесской области лабораторно подтверждены 906 случаев COVID-19. Из них 224 человека — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы десять новых случаев заболевания, из них восемь — у одесситов, два — у жителей районов области.

По данным на утро 2 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 27 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. В состоянии средней тяжести находятся 22 пациента.

Отмечается, что восемь детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии находятся дома на амбулаторном лечении.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, уверяет лабцентр.

«За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у трёх пациенток, находившихся на лечении в Одессе: одесситки возрастом 32 года, жительницы Днепра возрастом 37 лет и жительницы Николаевской области в возрасте 71 года», — говорится в сообщении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 87 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 129 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по данным на утро 2 июня, в Украине подтверждено 24 340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли (+9 за сутки).