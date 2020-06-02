Похоже, в Украине наблюдается тенденция к угасанию пандемии

По данным на утро 2 июня, в Украине подтверждено 24 340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли (+9 за сутки).

Как сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины, за последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.

Всего в Украине 371 668 образцов исследовано методом ПЦР и 15 615 образцов — методом ИФА.

В общем заболели 1 747 детей и 4 682 медика. На амбулаторном лечении 16 896 пациентов, из них 1 460 детей и 3 805 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 444 человек, из них 287 детей и 877 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 286 человек, в том числе один ребёнок и 26 медиков.

Из числа выздоровевших 2 428 медработников и 680 детей. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1029 (619 выздоровели)

Волынская обл. — 942 (264 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 943 (266 выздоровели)

Донецкая обл. — 164 (94 выздоровели)

Житомирская обл. — 776 (443 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1216 (410 выздоровели)

Запорожская обл. — 450 (253 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1442 (843 выздоровели)

г. Киев — 3071 (718 выздоровели)

(718 выздоровели) Киевская обл. — 1623 (399 выздоровели)

Кировоградская обл. — 516 (403 выздоровели)

Луганская обл. — 47 (40 выздоровели)

Львовская обл. — 1734 (438 выздоровели)

Николаевская обл. — 294 (173 выздоровели)

Одесская обл. — 896 (225 выздоровели)

Полтавская обл. — 271 (249 выздоровели)

Ровенская обл. — 1823 (960 выздоровели)

(960 выздоровели) Сумская обл. — 173 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1180 (921 выздоровел)

Харьковская обл. — 1105 (448 выздоровели)

Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 458 (245 выздоровели)

Черкасская обл. — 411 (316 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3410 (980 выздоровели)

(980 выздоровели) Черниговская обл. — 188 (63 выздоровели).

Подобный анализ даёт основание украинским учёным полагать, что с конца мая наблюдается тенденция медленного угасания пандемии COVID-19 в Украине.

Об этом свидетельствуют также и данные исследования Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского.

«Пандемия коронавируса в Украине в течение последних трёх месяцев прошла фазу ежедневного роста (начало марта — конец апреля 2020 года), фазу стабилизации — в течение второй половины апреля — мая на уровне плато 400-500 новых инфицированных за день (за исключением отдельных всплесков, которые существенно не влияли на общую тенденцию), а с конца мая 2020 года наметилась тенденция медленного угасания пандемии, когда количество ежедневно выздоровевших людей всё чаще стало превышать количество ежедневно инфицированных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полуторамесячный характер второй фазы распространения болезни объясняется низким уровнем соблюдения карантина населением Украины (пешая и автомобильная мобильность украинцев в 1,5 — 3 раза превышала соответствующие показатели наиболее поражённых болезнью стран Европы), неосторожным отношением к выполнению религиозных обрядов в течение весенних праздничных дней, недостаточным качеством и количеством медицинских услуг.

Также в различных регионах и населённых пунктах Украины наблюдалась значительная неравномерность прироста инфицированных людей: от 1 больного на 10 000 человек на востоке и вевере Украины до 22 больных на 10 000 человек в западных и центральных регионах Украины.

«В результате этого, по состоянию на конец мая 5 областей Украины и г. Киев оказались не готовыми к ослаблению карантинных мероприятий», — говорится в сообщении.

Вместе с тем согласно новым краткосрочным и среднесрочным прогнозам распространения болезни в разрезе регионов страны и Украины в целом, которые были обнародованы 31 мая Всемирным центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию, на ближайшие 6 дней учёные предполагают линейный, медленно-нисходящий характер развития пандемии в Украине с уровнем плато 300-450 новых инфицированных в день на фоне отдельных всплесков.

После этого, по прогнозам учёных, количество ежедневно инфицированных, вероятно, будет становиться устойчиво ниже количества ежедневно выздоровевших людей.

Отмечается, что исследования на основе среднесрочного прогноза указывают на начало перехода к фазе медленного угасания пандемии с конца мая — начала июня 2020 года.

«Монотонный характер этого процесса предполагается до конца июня. При благоприятных обстоятельствах в течение следующего месяца прогнозируется более чем двукратный спад болезни», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в воскресенье, 31 мая, в Украине умерли от коронавируса 10 человек.