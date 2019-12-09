В Одессе на прошлой неделе родилось 190 малышей

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 190 новорожденных, что на 32 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, численное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 108 — на 30 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 82 юные одесситки.

Отмечается, что наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где увидели свет 47 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.