За сутки в Одесской области никто от СOVID-19 не умер, но заболели 628 человек

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 628 человек, в том числе у 28 детей и 27 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 21 270 (18 560 женщин, 12 710 мужчин), в том числе дети — 1 840, медработников — 1 413.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 454 человека: Одесса — 201, Белгород-Днестровский — 16, Измаил — 26, Черноморск — 17, Южный — 4, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 9, Балтский — 4, Березовский — 5, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 24, Болградский — 19, Великомихайловский — 1, Ивановский — 3, Измаильский — 17, Килийский — 2, Кодымский — 2, Лиманский — 11, Любашевский — 1, Николаевский — 1, Овидиопольский — 9, Окнянский — 1, Подольский — 17, Ренийский — 4, Раздельнянский — 12, Саратский — 13, Тарутинский — 7, Татарбунарский — 6, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 14 688 пациентов: Одесса — 7 748, Белгород-Днестровский — 582, Измаил — 604, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 273, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 69, Балтский — 182, Березовский — 439, Белгород-Днестровский — 51, Беляевский — 322, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 18, Захаровский — 11, Ивановский — 293, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 558, Любашевский — 15, Николаевский — 37, Подольский — 469, Окнянский — 14, Овидиопольский — 266, Раздельнянский — 111, Ренийский — 54, Савранский — 40, Саратский — 111, Тарутинский — 327, Татарбунарский — 373, Ширяевский — 37.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 13 ноября:

Одесса — 13 018 (дети — 687, медработники — 496)

г.Белгород-Днестровский — 533 (дети — 29, медработники — 34)

Измаил — 1 798 (дети — 98, медработники — 83)

Черноморск — 941 (дети — 61, медработники — 20)

Теплодар — 113 (дети — 7, медработники — 1)

Южный — 440 (дети — 25, медработники — 10)

Ананьевский — 220 (дети — 16, медработники — 27)

Арцизский — 650 (дети — 30, медработники — 40)

Балтский — 562 (дети — 13, медработники — 35)

Березовский — 667 (дети — 71, медработники — 32)

Б.-Днестровский район — 422 (дети — 20, медработники — 18)

Беляевский — 1 507 (дети — 123, медработники — 59)

Болградский район — 1 437 (дети — 97, медработники — 76)

В.Михайловский — 172 (дети — 18, медработники — 13)

Захаровский — 143 (дети — 2, медработники — 1)

Ивановский — 380 (дети — 27, медработники — 28)

Измаильский — 705 (дети — 55, медработники — 32)

Килийский — 435 (дети — 32, медработники — 31)

Кодымский — 194 (дети — 11, медработники — 11)

Лиманский — 1 138 (дети — 67, медработники — 64)

Любашевский — 274 (дети — 15, медработники — 11)

Николаевский — 129 (дети — 9, медработники — 3)

Овидиопольский — 1 457 (дети — 100, медработники — 37)

Окнянский — 194 (дети — 3, медработники — 3)

Подольский — 1 280 (дети — 85, медработники — 110)

Ренийский — 240 (дети — 9, медработники — 27)

Раздельнянский — 333 (дети — 17, медработники — 11)

Савранский — 228 (дети — 11, медработники — 8)

Саратский — 560 (дети — 48, медработники — 22)

Тарутинский — 408 (дети — 25, медработники — 22)

Татарбунарский — 563 (дети — 29, медработники — 46)

Ширяевский — 129 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 172 летальных.