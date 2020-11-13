В больницах Одессы осталось лишь 58 свободных коек для коронавирусных больных

В опорных городских медицинских учреждениях Одессы на сегодняшний день свободны 58 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 13 ноября в Одессе зарегистрированы 13 018 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 278 новых случаев заболевания.

По данным на 13 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 238 пациентов с COVID-19, из них 133 человека в состоянии средней тяжести, 105 — в тяжёлом состоянии, три пациента получают кислородную терапию в режиме СИПАП (аппарат представляет собой небольшой компрессор, который подаёт постоянный поток воздуха под определённым давлением в дыхательные пути через гибкую трубку и герметичную носовую маску, — ред.).

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19. 30 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 61 человек — в ГКБ №10, 17 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей (8 мальчиков и 5 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 144 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 7 892 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 925 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 628 человек, в том числе у 28 детей и 27 медработников.