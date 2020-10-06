В ЕС проверяют сообщение о побочном действии популярного лекарства от COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет сообщение, что препарат ремдесивир (Remdesivir), который используют для лечения COVID-19, в том числе в Украине, может вызывать заболевание почек.

Об этом сообщает DW.

По информации ведомства, некоторые пациенты, которые принимали препарат, со временем страдали нарушением в работе почек. Сейчас эксперты EMA проверяют, были ли эти заболевания следствием заражения коронавирусом либо употреблением ремдесивира.

В начале июля Европейская комиссия по рекомендации EMA разрешила применять ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19. Впрочем, разрешение было выдано при условии, что работы по изучению возможных побочных эффектов препарата будут продолжаться. EMA рекомендует допустить ремдесивир исключительно для лечения пациентов с COVID-19 в возрасте от двенадцати лет и старше.



Нынешние оценки относительно действенности этого препарата основаны главным образом на исследовании, проведённом Институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). В нём отмечается, что ремдесивир может значительно ускорить лечение больных COVID-19, впрочем, вероятно, не сможет снизить смертность.

Ремдесивир был разработан американской компанией Gilead для лечения лихорадки Эбола. В США и Японии препарат уже получил специальное разрешение на лечение вызванной коронавирусом болезни COVID-19.

Ныне стало известно, что американского президента Дональда Трампа, у которого зафиксировали COVID-19, лечат с применением ремдесивира.

Украинское правительство выделило средства на централизованную закупку этого лекарственного препарата.

Между тем, в мире по состоянию на утро 6 октября в мире зарегистрировано 35 701 674 случая коронавируса, из них 1 045 953 смерти и 26 870 533 случая выздоровления.

Лидерами среди стран с наибольшим количеством зарегистрированных больных являются США, Индия и Бразилия. Украина в этом списке занимает 25-е место.

Наибольшее количество летальных случаев в США, Бразилии и Индии.