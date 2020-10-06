COVID-19 в Одесской области: за сутки 288 новых больных, 8 смертей

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 288 человек, в том числе у 15-ти детей и 18 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 15 012 (8 814 женщин, 6 198 мужчин), в том числе:

дети — 1 060 (г. Одесса — 376, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 71, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 31, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 6, Ивановский — 13, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 60, Окнянский — 2, Подольский — 49, Ренийский — 1, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 6)

— 1 060 (г. Одесса — 376, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 71, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 31, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 6, Ивановский — 13, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 60, Окнянский — 2, Подольский — 49, Ренийский — 1, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 6) медработники — 929 (Одесса — 342, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 48, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 24, Балтский — 24, Березовский — 17, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 40, Болградский — 62, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 11, Измаильский — 15, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 31, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 97, Ренийский — 1, Раздельнянский — 6, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 35, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 227 человек (8 за сутки): Одесса — 97, Белгород-Днестровский — 8, Измаил — 18, Черноморск — 9, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 8, Беляевский — 13, Болградский — 11, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Кодымский — 1, Лиманский — 6, Подольский — 11, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 4, Саратский — 6, Тарутинский — 3, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 5 399 пациентоы: Одесса — 2 722, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 241, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 674, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 125, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 196, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 103, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 6 октября:

Одесса — 6 424 (дети — 376, медработники — 342)

— 6 424 (дети — 376, медработники — 342) г.Белгород-Днестровский — 300 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 879 (дети — 71, медработники — 48);

— 879 (дети — 71, медработники — 48); Черноморск — 386 (дети — 23, медработники — 12);

Теплодар — 51 (дети — 5, медработники — 1);

Южный — 141 (дети — 10, медработники — 2);

Ананьевский — 120 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 257 (дети — 19, медработники — 24);

Балтский — 207 (дети — 6, медработники — 24);

Березовский -293 (дети — 30, медработники — 17);

Б.-Днестровский район — 241 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 800 (дети — 83, медработники — 40)

Болградский район — 1 090 (дети — 81, медработники — 62)

— 1 090 (дети — 81, медработники — 62) В.Михайловский — 53 (дети — 6, медработники — 4);

Захаровский — 18 (медработники — 1);

Ивановский — 174 (дети — 13, медработники — 11);

Измаильский — 404 (дети — 29, медработники -15)

Килийский — 140 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 77 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 434 (дети — 38, медработники — 31);

Любашевский — 48 (медработники — 4);

Николаевский — 53 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 702 (дети — 60, медработники — 28);

Окнянский — 31 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 65 (дети — 49, медработники — 97);

Ренийский — 37 (дети — 1, медработники — 1);

Раздельнянский — 139 (дети — 13, медработники — 6);

Савранский — 54 (дети — 2, медработники — 6);

Саратский — 296 (дети — 39, медработники — 21);

Тарутинский — 284 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 173 (дети — 6, медработники — 35)

Ширяевский — 41 (медработники — 2).

В Одесском лабораторном центре за истекшие сутки было сделано 528 тестов, 401 проба ещё в очереди на исследование. Количество ИФА – 68 435 (за сутки 1 198).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области зарегистрировано 190 новых больных коронавирусной инфекцией. Смертельные случаи отсутствовали.