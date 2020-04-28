В Подольске Одесской области увеличивается количество заболевших COVID-19

За минувшие сутки ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось, но терять бдительность и пренебрегать санитарными правилами — нельзя.

ОБ этом предостерегает председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«Вспышка всё ещё может произойти», — написал глава ООГА.

По состоянию на 9:30 28-го апреля ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» сообщил о 8 новых подтверждённых случаях заболевания. Таким образом, общее количество пациентов в Одесской области — 248 человек.

Отмечается, что из восьми 5 новых случаев зафиксировано в Подольске. Сейчас в городе 98 пациентов имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает Максим Куцый.

«Всем сейчас необходимо соблюдать карантинные мероприятия, соблюдать изоляцию и правила социального дистанцирования, чтобы ограничения были сняты как можно быстрее. Берегите себя.», — пожелал глава ОГА.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области впервые в Украине начнётся ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу.