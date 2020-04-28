Впервые в Украине в Одесской области проведут ИФА-тестирование на COVID-19

В Одесской и Сумской областях впервые в Украине начнётся ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу.

Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт Укринформ.

“Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно посмотреть наличие антител, и посмотреть эпидемиологически, были ли пропущены такие случаи (заболевания COVID-19, — ред.). Первые подобные случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской областях. ИФА-тесты (метод иммуноферментного анализа, — ред.) к нам уже зашли. Мы начинаем тестирование и будем видеть реальную картину. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости. Наша задача — чтобы тот, кто нуждается в медицинской помощи, получил её”, — рассказал Ляшко.

Он отметил, что также будет расширено тестирование методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Однако выйти на такой уровень, как например, в США, Украина не сможет.

“Мы говорили, что можем увеличить количество тестирований до 30 тысяч в неделю, сейчас мы тестируем 5-6 тысяч в сутки, мы уже вышли на норматив, о котором говорили. Далее наша норма — увеличить до 80 тысяч. Если мы будем говорить о том, позволяет ли нам наша экономика делать такие тестирования, как в Соединённых Штатах — не позволяет. Позволяет ли закупить такое количество оборудования и поставить его сегодня в помещениях, которые приспособлены? Не позволяет. В то же время мы сделали всё возможное, амплификаторы для проведения полимеразно-цепной реакции продолжают поступать в Украину, монтироваться. И вирусологи, которые ещё есть и работают (за что им большая благодарность), проводят в лабораториях сегодня почти 24 часа в сутки”, — отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что также исследуются на коронавирус образцы, взятые у умерших, у которых были диагностированы пневмонии или другие лёгочные заболевания. Это делается, чтобы выявить как можно больше случаев заболевания COVID-19.

Поэтому, по словам Ляшко, главной задачей остаётся оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается, чтобы не ставить врачей перед выбором, какому пациенту оказать помощь — 40-летнему или 60-летнему. Тем более, что сейчас заполнены лишь 10% коек в реанимационных отделениях больниц, где лечат от COVID-19.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9 009 случаев заболевания COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек. В то же время 864 пациента выздоровели.