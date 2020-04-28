Кто в Одессе 28 апреля попадёт под очередное отключение электроэнергии

28 апреля на территории Одессы запланировано очередное отключение электроснабжения жилых домов.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в домах по следующим адресам:

— 1-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 47, 47/1

— 1-й Орловский переулок 2, 4, 6

— 10-я линия, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 37

— 11-я линия, 25, 26, 26а, 28, 28а, 27, 29, 31, 33, 33в, 33а, 33б

— 13-я линия, 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12

— 15-я линия, 1, 3, 5, 7, 9

— 19-я линия, 1, 2, 3

— Героев обороны Одессы, 14, 22

— проспект Добровольского, 81а, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 73а, 75а, 79а, 92, 96, 77а

— Жолио–Кюри, 33а/c, 31г, 31/2, 33а/с, 35, 31, 37, 31/1, 33, 22, 32, 28, 34, 32а/с, 30, 42, 37а, 38, 48, 36, 50, 46, 39, 40, 31д, 29, 31е, 24, 27, 31а, 31б, 44а

— Курская, 97, 99, 101, 103, 99а, 107а, 113а, 105, 107, 109, 111, 113, 115

— Марсельская, 1

— Орловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 11, 12, 13

с 9.00 до 12.00

— Академика Вильямса, 65, 69, 69/1, 71

с 9.00 до 17.00

— 1-й Флотский переулок, 5, 7, 7а

— 1-я Суворовская ул. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 9а, 8а, 24а, 24

— 2-й Флотский переулок, 3, 4, 8

— 3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

— 3-я Суворовская ул., 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

— 4-й Флотский переулок, 1

— 6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10

— спуск 8 Марта, 1, 5, 4, 4а, 4б, 8, 11, 9, 3, 6, 7, 2

— ул. 8 Марта, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29а, 35а, 37в, 21а, 14а, 21/2, 47а, 20а, 23а, 25, 45а, 37б, 15а, 9а, 7/1, 43а, 37/2, 37/1, 37а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

— переулок Андрийца, 1, 3, 6, 7

— переулок Асеева, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 57а, 35/1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

— Бабеля, 38

— Балковская, 106

— Балтская дорога, 37, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 84а, 62/1, 82а, 70, 75б, 58а, 64а, 43а, 82, 84

— переулок Габсбурга, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

— Вячеслава Кириллова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 4а, 14а, 1б, 32б, 3а, 1а, 9а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

— Главная, 1, 3, 7, 11, 7а, 1а, 31, 3а, 5/5а, 1б, 33, 9а

— Дальницкая, 52

— переулок Киселёва, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 19а, 13а, 14а, 12а, 27, 29, 31, 33

— переулок Кифоренко, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16в, 12а, 16а, 17б, 4а, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

— Коблевская, 21, 23, 17/19, 15а, 13, 15, 22

— Конная, 19, 21

— Мичурина, 21, 23, 27, 29, 31, 21а, 37а, 25а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25б

— Нежинская, 1, 3, 5

— переулок Неплия, 2а, 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12

— Новикова, 12а, 12в, 2а, 12б, 10

— Ольгиевская, 15, 17, 19, 21

— Педагогическая, 46, 46а

— переулок Пресыча, 2а, 2, 4, 5, 6, 7, 7б, 24а, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

— переулок Ониловой, 26/28

— переулок Стороженко, 2, 6 8, 8а, 10

— переулок Терещенко, 7, 13а

— площадь Мичурина, 3а, 2, 3, 4, 6, 17а, 23а, 14/1, 14а, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

— ул. Посмитного, 22

— Флотская, 24, 9а, 19, 29а, 21, 25, 29, 15, 16, 27а, 13, 22, 2а, 6, 10, 8, 2, 4, 5, 3, 11, 9, 27

— Хуторская, 95е

с 10.00 до 13.00

— Авдеева–Черноморского, 111, 122б, 100в, 125, 92, 125б, 133, 119, 86, 100б, 124а, 143, 135, 131а/1, 117, 106г, 112а, 98, 94/3, 100в, 115, 106в, 102, 110, 94/5, 108б, 124, 127, 90, 129а, 96, 100а, 108, 124б, 94, 88, 100, 137, 126, 94/2, 131б, 100г, 94/1, 121а, 121, 108б, 106д, 129, 114а, 108в, 106а, 139, 94/4, 131, 112, 64, 116, 96а, 125а, 122, 106/2, 159, 108а, 106а, 114, 106б, 104, 123

— ул. Ефима Геллера, 53а, 55а, 51, 57

— Жаботинского, 26а, 25а, 24, 22, 11, 24а, 19, 27, 26б, 15а/2, 15а, 17, 19а, 15а/1, 13, 26, 17а, 15, 57

с 11.00 до 14.00

— Академика Королёва, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/3.

Как сообщала Одесса News, 28 апреля в некоторых районах Одессы не будет также воды и газа.