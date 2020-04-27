Кому в Одессе 28 апреля отключат газ

Об этом сообщило Управление газового хозяйства Одессы.
Так, с 10:00 до 17:30 в этот день будут отключены от газопоснабжения потребители по таким адресам:
|
№ п/п
|
Адрес
|
Название организации
|
1
|
ул. Г. Бочарова, 16-А
|
Ресторан «Бузина»
|
2
|
ул. Давида Ойстраха, 32
|
ТЦ «Сити центр»
|
3
|
ул. Ак. Заболотного, 26
|
Котельная облбольницы
|
4
|
ул. С. Палия, 103-Б
|
ТЦ «Экватор»
|
5
|
ул. С. Палия, 127/3
|
ТЦ «Волна»
а также в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления на спуске Маринеско:
|
№
|
Адрес
|
1
|
площадь Греческая, 2
|
ТПФ «Интеркьюд» магазин Антошка
|
2
|
площадь Греческая, 3/4
|
ТЦ «Афины»
|
3
|
площадь Соборная,
|
Спасо-Преображенский Собор
|
4
|
ул. Дерибасовская, 21
|
ТЦ «Европа»
|
5
|
ул. Гаванная, 7
|
Кафе «Шоколадница»
|
6
|
Военный спуск, 5
|
Крышная котельная
|
7
|
пер. Чайковского, 9
|
Население
|
8
|
пер. Чайковского, 8
|
Котельная Оперного театра
|
9
|
пер. Красный, 12
|
Ресторан «Мафия»
|
10
|
Військовий спуск, 13
|
Котельная жилого дома
|
11
|
ул. Гаванная, 7
|
ресторан «Олио-пицца»
|
12
|
ул. Преображенская, 4 кв.1
|
Население
|
13
|
ул. Ланжероновская, 24
|
Кафе «Чернослив»
|
14
|
пер. Успенский, 6
|
Свято-Успенский собор
|
15
|
ул. Кузнечная, 59
|
Отель
|
16
|
ул. Гаванная, 6
|
СПД Шиман
|
17
|
ул. Гоголя, 2
|
Эксимнефтепродукт
|
18
|
ул. Мечникова, 2
|
ОСББ «Два платана»
|
19
|
вул. Пастера, 5
|
Котельная инфекционной больницы
|
20
|
ул. Преображенская, 35-А
|
Офис № 2 нотариус
|
21
|
ул. Преображенская, 45
|
ресторан «Сказка Востока»
|
22
|
ул. Нежинская, 77/79
|
Еврейский Культурный центр
|
23
|
ул. Торговая, 26
|
Новый рынок
|
24
|
пер. Маланова, 6-А
|
Строитель «А»
|
25
|
ул. Мечникова, 2а, 2/1
|
Население
|
26
|
ул. Успенская, 93
|
ресторан Рандеву Доменанта
|
27
|
Новобазарный пер.
|
Автостанция
|
28
|пер. Вице-Адмирала Жукова, 3/7
|
Крышная котельная «ОСББ Греческий»
|
29
|пер. Вице-Адмирала Жукова, 17/19
|
Крышная котельная
|
30
|
просп. Александровский, 21
|
Отель «Фудмаркет Александровский»
|
31
|
ул. Пастера, 5-А
|
Храм Рождества Христова
|
32
|
ул. Успенская, 95
|
Отель «Лондон»
|
33
|
пер. Красный, 24
|
Магазин «Ткани»
|
34
|
пер. Чайковского, 10
|
Отель
|
35
|
ул. Гоголя, 12
|
ресторан «Артшат»
|
36
|пер. Вице-Адмирала Жукова, 21/23
|
Центр «Ольвия»
|
37
|
ул. Жуковского, 33
|
Бизнес-центр «Покровский»
|
38
|
ул. Успенская, 115
|
Население ПО «Корд-09»