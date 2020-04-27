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Кому в Одессе 28 апреля отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по ул.Давида Ойстраха, 28 апреля некоторые одесситы останутся без газоснабжения.

Об этом сообщило Управление газового хозяйства Одессы.

Так, с 10:00 до 17:30  в этот день будут отключены от газопоснабжения потребители по таким адресам:

№ п/п
Адрес
Название организации
1
ул. Г. Бочарова, 16-А
Ресторан «Бузина»
2
ул. Давида Ойстраха, 32
ТЦ «Сити центр»
3
ул. Ак. Заболотного, 26
Котельная облбольницы
4
ул. С. Палия, 103-Б
ТЦ «Экватор»
5
ул. С. Палия, 127/3
ТЦ «Волна»

а также в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления на спуске Маринеско:
Адрес
1
площадь Греческая, 2
ТПФ «Интеркьюд» магазин Антошка
2
площадь Греческая, 3/4
ТЦ «Афины»
3
площадь Соборная,
Спасо-Преображенский Собор
4
ул. Дерибасовская, 21
ТЦ «Европа»
5
ул. Гаванная, 7
Кафе «Шоколадница»
6
Военный спуск, 5
Крышная котельная
7
пер. Чайковского, 9
Население
8
пер. Чайковского, 8
Котельная Оперного театра
9
пер. Красный, 12
Ресторан «Мафия»
10
Військовий спуск, 13
Котельная жилого дома
11
ул. Гаванная, 7
ресторан «Олио-пицца»
12
ул. Преображенская, 4 кв.1
Население
13
ул. Ланжероновская, 24
Кафе «Чернослив»
14
пер. Успенский, 6
Свято-Успенский собор
15
ул. Кузнечная, 59
Отель
16
ул. Гаванная, 6
СПД Шиман
17
ул. Гоголя, 2
Эксимнефтепродукт
18
ул. Мечникова, 2
ОСББ «Два платана»
19
вул. Пастера, 5
Котельная инфекционной больницы
20
ул. Преображенская, 35-А
Офис № 2 нотариус
21
ул. Преображенская, 45
ресторан «Сказка Востока»
22
ул. Нежинская, 77/79
Еврейский Культурный центр
23
ул. Торговая, 26
Новый рынок
24
пер. Маланова, 6-А
Строитель «А»
25
ул. Мечникова, 2а, 2/1
Население
26
ул. Успенская, 93
ресторан Рандеву Доменанта
27
Новобазарный пер.
Автостанция
28
 пер. Вице-Адмирала Жукова, 3/7
Крышная котельная «ОСББ Греческий»
29
 пер. Вице-Адмирала Жукова, 17/19
Крышная котельная
30
просп. Александровский, 21
Отель «Фудмаркет Александровский»
31
ул. Пастера, 5-А
Храм Рождества Христова
32
ул. Успенская, 95
Отель «Лондон»
33
пер. Красный, 24
Магазин «Ткани»
34
пер. Чайковского, 10
Отель
35
ул. Гоголя, 12
ресторан «Артшат»
36
 пер. Вице-Адмирала Жукова, 21/23
Центр «Ольвия»
37
ул. Жуковского, 33
Бизнес-центр «Покровский»
38
ул. Успенская, 115
Население ПО «Корд-09»

 

 

 

 

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