Кому в Одессе 28 апреля отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по ул.Давида Ойстраха, 28 апреля некоторые одесситы останутся без газоснабжения.

Об этом сообщило Управление газового хозяйства Одессы.

Так, с 10:00 до 17:30 в этот день будут отключены от газопоснабжения потребители по таким адресам:

№ п/п Адрес Название организации 1 ул. Г. Бочарова, 16-А Ресторан «Бузина» 2 ул. Давида Ойстраха, 32 ТЦ «Сити центр» 3 ул. Ак. Заболотного, 26 Котельная облбольницы 4 ул. С. Палия, 103-Б ТЦ «Экватор» 5 ул. С. Палия, 127/3 ТЦ «Волна»

а также в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления на спуске Маринеско: