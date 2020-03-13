В Одессе таки отменили Юморину

До 3 апреля в Одессе из-за коронавируса отменены все массовые уличные мероприятия, включая Юморину.

Такое решение было принято 12 марта на внеочередном расширенном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (Комиссия ТЭБ и ЧС).



Принято решение о закрытии на карантин не только школьных, но и дошкольных учреждений.



Всем культурно-массовым учреждениям города Одессы запрещено проведение мероприятий, которые предполагают одномоментное присутствие свыше 200 человек.



По сообщению работников музеев Одессы, они продолжают работать в период карантина, но вносят в свою деятельность некоторые изменения.

Так, Музей западного и восточного искусства перенёс на апрель все лекции.

Художественный музей ограничивает присутствие посетителей на лекциях до 30 человек, на экскурсиях – до 25-ти, в целом одновременно в здании может находиться не более 120 посетителей, на выставке – не более 75-ти. Отменяется бесплатное посещение в последнее воскресенье марта.

Кассиры и смотрители музеев будут работать в перчатках, специально закуплены дезинфицирующие средства, которыми регулярно станут протирать ручки дверей.

Ограничивают количество посетителей и в Муниципальном музее личных коллекций имени А.В. Блещунова – войти в него одномоментно можно только двум десяткам людей. Отменена программа для школьников, запланированная на весенние каникулы. Групповые экскурсии не будут проводиться вовсе, на индивидуальных можно присутствовать только пятерым посетителям.

Музей современного искусства будет работать в штатном режиме.

Нарушивших карантинный режим будут привлекать к ответственности.



На сегодняшний день в Одессе не выявлен ни один случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом Covid-19. В городе действуют профилактические меры, которые были внедрены в Одессе с момента появления информации о коронавирусе.

Как сообщала Одесса News, с 12 марта в школах Одессы введён карантин.

Фото и видео: «Одесса»

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