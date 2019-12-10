Итоги саммита «нормандской четвёрки»: договорились договариваться

9 декабря Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились в Париже.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандском формате таковы.

Стороны договорились, что Минские договорённости (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата.

Они отмечают общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.

На этой основе участники «нормандского формата» решили следующее:

Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

— Стороны высказались о принятии всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

— Стороны поддержат разработку и осуществление обновлённого плана по разминированию на основе решения Трёхсторонней контактной группы по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

— Поддержана договорённость в рамках Трёхсторонней контактной группы по трём дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

— Стороны будут способствовать через Трёхстороннюю контактную группу освобождению и обменц удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная с «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

— В течение 30 дней будут созданы новые пункты пропуска через линию разграничения, исходя прежде всего из гуманитарных соображений.

— Стороны согласились, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии использовать все возможности мандата (от 21 марта 2014) и иметь безопасный и надёжный доступ на всей территории Украины с целью полного выполнения задач своего мандата.

Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выразили заинтересованность в достижении договорённостей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договорённостей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

Дальнейшие шаги:

Стороны просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договорённостей, и они согласились провести ещё одну встречу в этом формате в течение четырёх месяцев относительно политических и условий и условий безопасности, в том числе — для организации местных выборов.

Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины