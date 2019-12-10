Украина и РФ в Париже не договорились о транзите газа

В рамках саммита в «нормандском формате» Украина и Россия не договорились о заключении с 1 января 2020 года нового договора по транзиту российского газа в Европу.

Об этом заявил исполнительный директор ОАО «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает Укринформ.



«Это же касается отношений между «Газпромом» и оператором украинской газотранспортной системы. Но это предмет переговоров в двустороннем и трёхстороннем форматах», — заявил представитель «Нафтогаза».

Кстати. 31 декабря 2019 года истекает действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России относительно условий транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу. Сейчас стороны ведут переговоры относительно подписания нового соглашения.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря в Париже (Франция) завершилась четырёхсторонняя встреча участников т.н. Нормандского формата.