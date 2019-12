Картину Гогена продали на аукционе во Франции за €9,5 миллиона

Работу французского художника Поля Гогена «Толстое дерево» продали на аукционе в Париже за 9,5 миллионов евро.

Как сообщает в Твиттере аукцион «Artcurial», её купил международный коллекционер, который пообещал, что картина останется во Франции. Его имя не разглашается.

#GAUGUIN Tonight, the Tahitian masterpiece Te Bourao II by Paul Gauguin, created in 1897, was sold at @Artcurial for 9,5 M€ / 10,5M$ including premium ! Bought by an international collector, he mentions that the painting will remain in France. #auction pic.twitter.com/IWa3rzhC1b

