Таки королева: одеситка Вікторія Мотрічко стала кращою у світі з шашок серед жінок

Одеська шашистка Вікторія Мотрічко стала переможницею турніру на Кубок світу з шашок серед жінок у французському містечку Дрансі.

Про цю радісну подію кореспонденту Одесса News розповіла сама знана одеситка.

«Як на американських гірках покаталася. Настільки результативно не вдавалося зіграти давно: 5 перемог, 3 поразки та нічия лише у фінальному раунді», — з хвилюванням сказала Вікторія.

Одеситка визнала, що її «вдалі ігри перетиналися з відвертими ляпами. Мої конкурентки більше грали внічию, а мені вдавалося результативніше грати. До кінця турніру у мене виявився один із найсильніших коефіцієнтів (сума очок моїх опонентів), що в результаті і зумовило мою перемогу».

Тепер Вікторія бере курс на Іспанію, в містечко Салоу, де з 20 по 30 травня відбудеться престижний міжнародний турнір.

«Їдемо усією сім’єю», — додала Вікторія.

Вікторія з чоловіком у Парижі

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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