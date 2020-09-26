Свитолина выиграла теннисный турнир в Страсбурге

26 сентября первая ракетка Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина обыграла в финале турнира WTA в Страсбурге теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Таким образом, одесситка завоевала свой 15-й одиночный трофей в карьере.

Теннисистки провели в равной борьбе на корте почти 2 часа. Элина сумела дважды подать навылет и допустила 2 двойные ошибки, реализовав 8 из 10 брейк-поинтов. Соперница из Казахстана допустила 6 «двойных» и оформила 1 эйс.

Призовой фонд турнира во Франции составлял 202 тысячи долларов. 26-летняя Свитолина благодаря этой победе точно сохранит 5-ю строчку в обновлённом рейтинге WTA, — отмечает XSport.

Накануне в 1/2 финала Свитолина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко,

В длительном и сложном матче Свитолина обыграла Соболенко в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:4. Однако матч был прерван из-за сильного дождя.

Матч, прерванный из-за дождя, продлился 1 час 56 минут.



Эта была вторая встреча теннисисток в карьере. Первый матч в их противостоянии в 2018 году в Ухане остался за беларуской. Но в этот раз она 2 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок, выиграла 4 гейма на приёме и проиграла. Ну а Свитолина с 1 эйсом, 2 «двойными» и 6 реализованными брейк-пойнтами вышла в свой второй в сезоне (после победы в Монтеррее) и 18-й в карьере финал на уровне WTA.



Кстати, Свитолина ещё ни разу не проигрывала финал грунтового турнира. Все три её поражения в решающих матчах турниров были на харде. Турнир в Страсбурге второй год кряду остался за одесситками. В 2019 году здесь триумфовала Даяна Ястремская.

По итогам противостояния с Соболенко Свитолина также стала автором лучшего удара дня. Соболенко здорово подала, а затем перевела мяч в другой угол и побежала к сетке. Но Свитолина решила не играть по чужим правилам и здорово пустила мяч по линии, оставив соперницу не у дел.