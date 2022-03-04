Труханов в интервью французскому изданию Le Monde: Создаём базы продзапасов

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал интервью французскому изданию Le Monde.

Как сообщается на официальном сайте города, Геннадий Труханов, в частности, ответил на вопросы журналиста по поводу обеспечения одесситов продовольствием.

«Что касается продовольствия — трудностей я не вижу. Много помощи идёт от братских европейских стран. Бизнесмены, которые работали здесь, отдают всю продукцию длительного хранения. Сейчас это всё учитывается, создаются базы продовольственных запасов».



Как сообщала Одесса News, на необходимое для медицины в условиях войны из городского бюджета направлено 13,5 миллиона гривен, из них: 9,5 миллиона — на медикаменты, 3,5 миллиона — на перевязочный материал, остальное — постельное бельё.

Видео: «Одесса»

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