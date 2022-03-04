«Инфоксводоканал» призывает не верить ложной информации о чистоте одесской воды

По городу продолжает распространяться фейковая информация о якобы недостаточной степени очистки воды из-за нехватки реагентов.

«Инфоксводоканал» призывает не верить ложной информации и не поддаваться панике.

Отмечается, что несколько тысяч специалистов «Инфоксводоканала» работают в условиях военного положения в усиленном режиме 24 на 7.

«Мы обеспечиваем город питьевой водой, которая очищается на австрийском оборудовании и отвечает всем нормам. Также проводится круглосуточный лабораторный контроль по более чем 50 показателям. Сформирован достаточный запас реагентов на длительное время, к тому же постоянно пополняется. Наши работники выполняют свою работу в любых обстоятельствах, чтобы в каждом доме всегда была чистая вода. Ведь сегодня это очень важно для всех нас. Мы искренне благодарим каждого потребителя за поддержку. Мирного неба и покоя нашей Украине и Одессе!», — сообщает «Инфоксводоканал».

Как сообщала Одесса News, в период военного положения в Одессе отделения «Укрпочты» работают в обычном режиме. Одесситы, которые получали пенсии и субсидии через «Укрпочту», не выехали и находятся в городе, смогут получить свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома.

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