Херсон в осаде, жители не приняли «гуманитарную помощь» из России

В Херсоне отказались принимать гуманитарную помощь от российских захватчиков.

Об этом журналистам сообщили местные жители, которые вышли встречать грузовики из РФ с украинскими флагами.

В Херсоне, куда зашли российские оккупационные войска, горожане вышли на митинг с украинскими флагами и отказались принимать «гуманитарную помощь» от агрессора. По их информации, грузовики уехали после того, как люди не приняли «помощь» от оккупантов.

Украинский режиссёр Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своём Facebook с площади в центре города, что «привезли бл…дскую гуманитарку и сейчас её увозят».

«Сейчас нет интернета, Vodafone и «Киевстар» не работают. Но передайте всем, чтобы не волновались, в Херсоне всё хорошо, Херсон – это Украина. Завтра встречаемся тут в 10 часов и продолжаем говорить с этими козлами и говорить: «Слава Украине!» – крикнул он.

Павлюк обратил внимание аудитории, что на административных зданиях – флаги Украины.

Как сообщала Одеса News, Херсон сейчас в осаде оккупантов. 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА. Ситуация в городе на третий день осады сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооружённые силы сделать зелёный коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и «Киевстар» во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.

«Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи», – заявил он.

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